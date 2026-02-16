Zamlar Ramazan dinlemedi

Ramazan öncesi mutfak masrafları uçtu. Temel gıdadan oluşan Ramazan sepeti bir yılda yüzde 50’ye yakın zamlanarak 3 bin 954 TL’den 5 bin 919 TL’ye çıktı.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kalırken, gıda fiyatları cep yakıyor. Ramazan sepetini doldurmanın maliyeti bir yılda yüzde 50’ye yakın zamlandı. Bazı ürünlerin fiyatı ikiye katlandı.

Ramazan sepeti eridi

Kıyma, hurma, zeytin, peynir, yağ, bakliyat, un ve şeker gibi temel ürünlerden oluşan sepet, dar gelirli için artık lüks haline geldi. İftar sofrasında bir tencere yemek pişirmek bile zorlaşırken, alım gücü eriyen vatandaş kuru ekmek, makarna ve suya talim edecek noktaya geldi.

TÜİK rakamlarıyla gerçekler örtüşmüyor

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle vatandaşın yaşadığı gerçek enflasyon arasındaki farka dikkat çekti. TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 30,65, gıda enflasyonu yüzde 31,69 olarak açıklanırken, Öztürk’e göre vatandaşın hissettiği enflasyon yüzde 50’ye ulaştı.

Öztürk, geçen yıl Ramazan öncesi yaptığı alışverişi bu yıl birebir aynı ürünlerle tekrarladığını belirterek, “Geçen yıl 3 bin 954 lira olan sepet bu yıl 5 bin 919 liraya çıktı. Zam oranı yüzde 49,7. Öztürk, TÜİK’e de çağrı yaparak, “Masa başında açıklanan rakamlarla olmaz. Gelin bizim alışveriş yaptığımız markete birlikte gidelim, sepetleri karşılaştıralım” ifadelerini kullandı.