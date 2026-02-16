Ekonominin yeni krizlere tahammülü yok

ANKA Ekonomi Editörü Erdal Sağlam, piyasalarda kırılganlığın sürdüğü bir dönemde artan siyasî gerilimlerin ekonomiye tahmin edilenden çok daha ağır bedeller ödetebileceğine dikkat çekti.

Sağlam’ın analizine göre, 19 Mart sürecinde yaşanan dalgalanmaların etkisi geçmeden, yeni yargı kararları ve iç siyasî gerilim ihtimali piyasaların tedirginliğini artırdı. Özellikle Ekrem İmamoğlu davasını başlatan başsavcının Adalet Bakanlığı’na getirilmesi, siyasî tansiyonun yükselebileceği beklentisini güçlendirdi. Ekonomide 2026 sonunda ulaşılacak enflasyon seviyesinin orta vadede en düşük nokta olacağını dile getiren Sağlam, 2027’de beklenen seçim süreciyle birlikte asgarî ücret ve maaş artışlarının enflasyonu yeniden yükseltebileceğini söyledi. Ankara-Anka

Okunma Sayısı: 193

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.