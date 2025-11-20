Zulme seyirci kalmayın, değerlerinize sahip çıkın

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, AB’nin Gazze tutumunu eleştirerek, “Bu suç ortaklığı hem Filistin’in yok edilmesine, hem de AB’nin temel değerlerinin çöküşüne yol açıyor” dedi.

BM raportörü Albanese'den önemli uyarı: Filistinlilerin Güney Afrika'ya transferi, İsrail'i 'soykırım' hedefine ulaştırır!

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun (AP) girişinde İtalyan basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. AB’nin, üye ülkelerin Gazze ve Filistin meselesinde uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemesi için bir kılıf haline geldiğini belirten Albanese, “Özellikle Almanya ve İtalya’nın karşı çıkması neticesinde ticaret anlaşmasının askıya alınmamasını sürdürmesi çok vahim bir durum” dedi.

Filistin’in yok edilmesine yardım ediyorsunuz

Albanese, AB ülkelerinin İsrail’le silâh alışverişinin sürdüğüne dikkati çekerek, “Avrupa ülkelerinin hâlen İsrail’e silâh göndermesi, ondan silâh satın alması, Horizon programı aracılığıyla bilimsel araştırmaları sürdürmesi çok vahimdir. Bu nedenle mesele ‘AB yeterince bir şey yapmıyor’ değil; AB, üye devletleri ve politikaları aracılığıyla Filistin’in yok edilmesine yardım ediyor. Bana göre durum o kadar vahim ki, yorum bile yapılamayacak kadar açık” diye konuştu.

“Bu mu istediğimiz Avrupa?”

Albanese, AB’nin değerlerine aykırı hareket etmesine karşın Avrupalı vatandaşların birçok yerde meydanlara indiğini ancak pek çoğunun coplandığına dikkati çekerek, “Bu mu istediğimiz Avrupa? Bunun aynı zamanda Avrupa içinde bir uyanış anı olduğuna inanıyorum. İsrail’in çıkarlarının korunması ne zaman vatandaşların korunmasından daha önemli hale geldi? Bu soruyu Avrupalıların kendilerine sorması gerekiyor. İsrail’le nasıl bir bağ söz konusu? Bu sorunun cevabı, Filistin meselesine de cevaptır” dedi.

Gazze yıkılırken Avrupa seyretti

AB’nin Filistin’e yönelik bağışçılar konferansında daha fazla söz sahibi olmak istemesini de eleştiren Albanese, “Bu koloniyal bir utançtır. Hiçbir şey yapılmadı. Gazze’nin yok edilmesi önlenebilirdi, o zaman masada olunmalıydı. Gazze’de kalan nüfusun yüzde 80’i yani 1,9 milyon kişi şu anda su içinde, ayakta hiçbir şeyi kalmamış durumda. Evleri yok. İsrail’in intikam duygusunu tatmin etmek için her şeyin yok edilmesi mi gerekiyordu? Kendini böyle ifade eden, bu açgözlü, akbaba gibi müzakere masasında olmak isteyen bir Avrupa’nın parçası olmaktan utanıyorum. Gerçekten utanmalılar” yorumunu yaptı.