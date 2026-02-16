Akın Gürlek’in atanması usulen yanlış

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Akın Gürlek’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Adalet Bakanlığı’na atanmasını “usul olarak yanlış” bulduğunu söyledi.

Bir YouTube programında değerlendirmelerde bulunan Babacan, yargı mensuplarının siyasî etkiden tamamen bağımsız çalışması gerektiğini vurgulayarak, “Yargıdan Adalet Bakanlığı’na ya da Adalet Bakanlığı yardımcılığından yargıya geçişleri ben usulen doğru görmüyorum.” dedi. Savcılık ve hâkimlikten siyasî görevlere yapılan hızlı geçişlerin yargı bağımsızlığını zedeleyebileceğini ifade etti. Babacan, Adalet Bakanlığı’na Akın Gürlek’in göreve başladıktan sonraki ilk mesajlarını değerlendirirken, “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Dolayısıyla söylenenlerin ne kadar hayata geçeceğini görmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı. Ankara-Anka

