Bu kadar zengin bir ülkede sefalet niye?

CHP Bursa İl Başkanlığı, art arda gelen zamlar, asgarî ücret artışının yetersizliği ve emekli maaşlarının açlık sınırının altında kalmasına dikkat çekmek amacıyla şehrin 17 ilçesinde eş zamanlı eylem düzenledi.

İşlek caddelerde “Geçinemiyorsan korna çal” pankartları açanlara, vatandaşlar korna ve alkışlarla destek verdi. Eylemin il genelinde geniş yankı bulduğunu belirten CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, halkın giderek yoksullaştığını ve geçim sıkıntısının derinleştiğini söyledi. Eyleme katılan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise farklı meslek gruplarından vatandaşların “geçinemiyoruz” diyerek tepki gösterdiğini belirterek, düşük ücret politikalarının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Bursa-Anka

