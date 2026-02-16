"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Savunma hakkına dokunulmamalı

16 Şubat 2026, Pazartesi 01:09
80 baro, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in tutuklu ve hükümlülerin avukatlarıyla görüşmelerine yönelik mevzuat değişikliği yapılacağı açıklamasına karşı ortak bildiri yayımladı.

Barolar, avukat–müvekkil görüşmelerinin sınırlandırılmasının savunma hakkına açık bir müdahale olacağını belirterek, bunun hukuk devletine ve bağımsız savunmaya zarar vereceğini vurguladı. Ortak açıklamada, Gürlek’in televizyon programında dile getirdiği “mevzuat boşluğu” ve görüşmelerin denetlenmesine ilişkin ifadelerinin kaygı verici olduğu ifade edildi. Savunma hakkının uluslararası sözleşmeler ve yargı kararlarıyla güvence altında olduğuna dikkat çeken barolar, özgürlüğü kısıtlanan kişilerin avukatlar aracılığıyla hem hukukî yardım aldığını hem de dış dünya ile bağ kurduğunu belirtti. Açıklamada, “Özgürlüğü sınırlanan insanlar köle değil bireydir” denilerek, bu haklara dokunulmasının kabul edilemez olduğu kamuoyuna duyuruldu.

Ankara-Anka

