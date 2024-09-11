İki adaydan da zalime destek

ABD başkanlık yarışında canlı yayında ilk kez kozlarını paylaşan Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump, İsrail’e destek noktasında buluşurken; Harris, Gazze’de acil ateşkes ve iki devletli çözüm konusunda çalışmaları gerektiğini belirtti.

Harris İsrail'e desteğini yineledi: 'İsrail'e silah ambargosu gündemimde yok'

Zalime destekte yarıştılar

'Trump İsrail’i daha da azdırır' ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump, ABC News kanalında yayınlanan canlı yayın tartışma programında kozlarını paylaştı. Programın Gazze ile ilgili bölümünde iki aday da İsrail’e net şekilde destek verirken Trump, İsrail’e koşulsuz destek silah desteği sağlayan Biden yönetiminin başkan yardımcısı olan Harris’i “İsrail’den nefret etmekle” suçladı. İsrail’e verdikleri desteğin devam edeceğini ima eden Harris, her şeyin 7 Ekim’deki Hamas saldırılarıyla başladığını savundu. Harris, “Aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok fazla masum Filistinli öldürüldü. Bu savaş sona ermeli, hemen sona ermeli.” şeklinde konuştu. AA

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