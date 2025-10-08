"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EKİM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

İngiltere 2025'te İsrail'e silah satış rekoru kırdı

08 Ekim 2025, Çarşamba 11:04
İngiltere ve İsrail'in ticari verilerine göre İngiltere'nin 2025 yılında İsrail'e silah satışları 1 milyon sterline yaklaşarak rekor seviyede gerçekleşti.

İngiliz Channel 4 televizyonunun İsrail ve İngiltere'den elde ettiği verilere dayanarak hazırladığı habere göre, İngiltere'nin İsrail'e 2025 yılının ilk 9 ayında 1 milyon sterline (yaklaşık 56 milyon lira) yakın silah satışı yaptı.

Son 3 yılda her yılın yaklaşık iki katından fazla olan bu satış, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarında 2025 yılı itibarıyla rekor kırdığını ortaya koydu.

Bu satışların 400 bin sterlinlik (yaklaşık 22,5 milyon lira) kısmı tek başına haziranda yapılırken, söz konusu ay Ocak 2022'den bu yana en yüksek satışın yapıldığı ay oldu.

En yüksek satışın yapıldığı ikinci ay ise 310 bin sterlinlik (yaklaşık 17,5 milyon lira) silah satılan eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'nin İsrail'e hangi askeri ekipmanı sattığı net şekilde verilerde belirtilmezken birçok ürün bomba, el bombası, torpido, füze ve mühimmat kategorisi altında yer aldı.

Ağustos ayında yapılan 150 bin sterlinlik (yaklaşık 8,5 milyon lira) satışın 20 bin sterlinlik (yaklaşık 1,1 milyon lira) kısmı ise "mermi" kategorisi altında gerçekleşti.

Verilerde ürünlerin alıcısı gösterilmezken, bu askeri ürünleri alanların başka ülkelere satış yapıp yapmadığı ise bilinmiyor.

"Silah kontrol sistemimizi çok ciddiye alıyoruz"

İngiltere hükümetinden haberle ilgili yapılan değerlendirmede, "Biz, İsrail ordusuna, Gazze ve Batı Şeria'daki operasyonlarda kullanılmak üzere bomba ve mühimmat satmıyoruz. Verilerde yer alan ürünler sivil kullanım içindir ya da İsrail tarafından hiç kullanılmadan tekrar satılan ürünlerdir. Silah kontrol sistemimizi çok ciddiye alıyor ve askeri ihracatımızın Gazze'de devam eden dehşeti sürdürülmesinde İsrail ordusu tarafından kullanılmasına lisans vermemek için mümkün olan her önlemi aldık." açıklamasını kullandı.

İsrail'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise İsrail vergi kanunları gereği daha fazla bilgi verilemeyeceği belirtilirken, haberde yer alan ürünlerin mühimmat veya silah olmayabileceği ifade edildi.

İngiltere hükümeti geçen yıl İsrail'e yönelik yaklaşık 30 silah ihraç lisansını askıya almıştı.

Temmuz 2025 itibarıyla İsrail'e silah ihracatı için verilen yaklaşık 347 lisansın yürürlükte olduğu İngiltere'de hükümet, bu ürünlerin saldırı amaçlı değil savunma amaçlı olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in kullandığı bazı F-35 parçalarını üreten İngiltere, bunların satışını durdurmama sebebi olarak üretilen parçaların küresel F-35 havuzunun bir parçası olarak üretilmesini ve doğrudan İsrail'e satılmamasını gösterdi.

AA

