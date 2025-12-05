"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Kur’ân’dan etkilenen Michaela, Müslüman olarak “İnci” oldu

05 Aralık 2025, Cuma 14:51
Türkiye’ye yaklaşık 6 yıl önce gelen ve Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde yaşayan Almanya uyruklu Michaela, Türkçe öğrenmek amacıyla Şahinbey Belediyesi Burç Sosyal Tesisinde açılan okuma-yazma kursuna katıldı.

Kur’ân, sayılarla da mucize
Müslüman olup Zehra ismini aldı
Budapeşte vatandaşı hanım Müslüman oldu
Amerikalı kadın, Müslüman oldu: 'İslâm’ın yardımseverlik prensibi etkiledi'

 

Zamanla tesiste kadınlara yönelik yürütülen Kur’ân-ı Kerîm kursuna da ilgi duyan Michaela, kursiyerlerin samimiyetinden ve Kur’ân-ı Kerîm’in mesajından etkilenerek Müslüman olma kararı aldı.

İl Müftülüğü’nde gerçekleştirilen İhtida Merasimi’nde Michaela’ya İslâm dininin temel inanç esasları hakkında bilgi verildi.

Kur’ân-ı Kerîm tilaveti sonrası şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirterek Müslüman olan Michaela, “İnci” adını aldı.

Haber Merkezi

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi
Sırbistanlı genç de Müslüman oldu
İsveçli genç Müslüman olarak “İbrahim” ismini aldı
Pew Research raporu: Müslümanlar dünya genelinde nüfusu en hızlı artan dini grup
Hz. Mevlâna’dan (rh) etkilendi Müslüman oldu: 'İnsanların kalbini kırmama' ile ilgili Hadis-i Şerif'ler beni çok etkiledi
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?
İslam Dünyasına birlik çağrısı
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Karadaği: Ümmet, Bediüzzaman'ı dinleseydi bu perişan vaziyete düşmezdi
Bursa İl Müftüsü Y. Selim Karabayır: Risale-i Nur'da her soruya cevap var
“Bediüzzaman bu ülkenin manevî mimarıdır”
Asılsız iddialar gerçeği gölgeleyemez - Risale-i Nur umumun malıdır
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?
Risale-i Nur eserleri Şam camilerinde okunacak
Risale-i Nur Suriye’de…
Suriyeli tanınmış âlim, şehit Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç
İslam Aleminin Reçetesi: Hutbe-i Şamiye -1
Hutbe-i Şamiye ve İttihad-ı İslâm
İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de
Çare de çözüm de Bediüzzaman'da

Etiketler: islam, doğru islamiyet, ihtida, kur'an, peygamber, tefekkür, risale-i nur, bediüzzaman
Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Okula başlama yaşı değişiyor mu?

    Kur’ân’dan etkilenen Michaela, Müslüman olarak “İnci” oldu

    Gazze’deki engelli çocuklar dünyaya seslendi: ‘Haklarımızı koruyun!’

    Sosyal medya beyni çürütüyor

    Putin: Hedeflerimize ulaştığımızda Ukrayna'daki savaşı bitireceğiz

    Ara rapor: Kocaeli'deki fabrika yangınında ölen ve yaralanan 13 çalışandan yalnızca 1'i sigortalı çıktı

    PAYCO soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

    Afyonkarahisar'da öğrenci servis ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

    'Avrupalı liderler, ABD'ye karşı derin güvensizlik yaşıyor'

    Memur ve emekliye seyyanen zam şart

    Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?

    Yandaşa reklam peşkeşi

    Faiz ödemelerinde dünya rekoru

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz

    “Üst düzey” zammına muhalefet de destek vermiş

    Fuarın ardından

    En büyük gelecek: Ahiret

    TÜİK kendinden isteneni yaptı

    Starmer: Müslüman karşıtlığı ile mücadelede kararlıyız

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Enflasyon masalı - TÜİK hangi markete gidiyor?
    Genel

    Yandaşa reklam peşkeşi
    Genel

    Faiz ödemelerinde dünya rekoru
    Genel

    Memur ve emekliye seyyanen zam şart
    Genel

    Vergi adaletinin olmadığı ülke ayakta kalamaz
    Genel

    TÜİK kendinden isteneni yaptı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    “Üst düzey” zammına muhalefet de destek vermiş
    Genel

    PAYCO soruşturmasında 4 ilde eş zamanlı operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.