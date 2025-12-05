Eurovision'a tepki

Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’nda kalmasına onay vermesi büyük krize dönüştü.

TRT, toplantıda yeni kuralların gizli oylanmasına ilişkin itirazlarını dile getirirken, İsrail kamu yayıncısı KAN’ın katılımının oylanmamasını eleştirdi. Açıklamada görüşlerine yer verilen TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş, "Bu salondaki herkes gibi biz de TRT olarak, onlarca yıldır devam eden bir zulme ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Sözde ateşkesin başlamasından bu yana onlarca çocuk öldürüldü. Yardımlar hâlâ Gazze'ye güvenli bir biçimde ulaşmıyor. 270'i aşkın gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. TRT'nin tutumu nettir. İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya katılımı ne uygun ne de yarışmanın değerleriyle uyumludur ve bu nedenle katılımına izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı. İsrail kamu yayıncısı KAN'ın temsilcisi söz aldığında, TRT ve Cezayir temsilcileri protesto amacıyla salonu terk etti.