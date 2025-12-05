Emeklilik kâbusa dönüştü

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve 20 milletvekili tarafından, kamu çalışanlarının insan onuruna yaraşır bir ücret düzeyine kavuşturulması için alınacak tedbirlerin ve yapılacak düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla verilen Meclis araştırması önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Önerge üzerine konuşan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, ekonomik krizin, memur ve emeklinin yaşadığı derin yoksulluğun ve kamu çalışanlarının eriyen maaşlarının araştırılması gayesiyleönerge verdiklerini hatırlatarak, Türkiye ekonomisi ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ inadıyla başlayan ve bugün ‘Rasyonel zemine dönüyoruz’ denilmesine rağmen faturası hâlâ halka kesilen ağır bir buhranın içindedir. Çarşıda pazarda, markette etiketler saatlik değişirken iktidarın TÜİK eliyle açıkladığı bastırılmış enflasyon rakamları memurun ve emeklinin sofrasındaki ekmeği küçültmeye devam etmektedir” dedi. EMEKLİNİN İŞİ ÇOK ZOR Kaya, “Eskiden emeklilik bir hayaldi, şimdi ise bir kâbusa dönüştü. Öyle bir hâle geldik ki beş emekli bir araya gelip bir yoksul etmiyor. Bu vahim tablo, memur maaş grafiğinin de hızla eriyen emekli maaşına benzemeye başladığını ve literatüre artık “memur yoksulluğu” kavramının girdiğini acı bir şekilde göstermektedir. Memur maaşlarına yapılan düzenlemeler ise bütüncül ve kapsamlı bir perspektifle yapılmamaktadır. Memurların bir bölümünün mağduriyetleri giderilirken geniş kesimler açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş almaya devam etmektedir” dedi ANKARA - MEHMET KARA

Okunma Sayısı: 178

