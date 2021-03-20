İngiltere'de ve Almanya'da koronavirüs tedbirleri protesto edildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı gösteride 33 kişi gözaltına alındı. Diğer yandan Almanya’nın Kassel kentinde de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için aldığı önlemlerini protesto gösterilerinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Kısıtlamalar karşıtı binlerce kişi, yerel saatle 13.00'te (TSİ 16.00) Hyde Park'ta toplanarak yürüyüşe başladı. Kovid-19 önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan gösteride, sık sık "Özgürlüğünüzü geri alın" ve "Özgürlük" sloganları atıldı. Yürüyüşü engellemeye çalışan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Arbedeler sırasında bazı kişiler, gözaltına alındı. Gözaltına direnen kişilerin çok sayıda polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendiği görüldü. Salgın konusunda yalan haber yapmakla suçladıkları BBC'ye de yürüyen eylemcilere polis müdahalede bulundu. Polis, akşam saatlerine kadar süren gösteride 33 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. *** Almanya'da da gözaltılar var Almanya basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 tedbirlerini protesto etmek için binlerce kişi kent merkezinde toplandı ve izinsiz yürüyüş yapmak istedi. Eylemde çoğu kişi maske ve mesafe kurallarına ve polisin dağılmaları yönünde çağrılarına uymadı. Polisin kapattığı yoldan geçmek isteyen göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı, cop ve tazyikli su kullandı. Göstericiler ise polise şişe attı ve gazetecilere saldırdı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı gösteriye 10 bin kişi katıldı. Berlin'de aşırı sağcılar gösteri yaptı Başkent Berlin’de de aşırı sağcılar Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Kent merkezindeki Brandenburg Kapısı'nın önünde toplanan 200 kişi yoğun güvenlik önlemlerinin alandan Federal Meclise doğru yürüyüşe geçti. Polis, maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle eylemi sonlandırdı. Göstericiler daha sonra polis eşliğinde alandan çıkarıldı. Bu sırada birçok kişi gözaltına alındı. Sol gruplar da karşıt gösteri düzenledi. Karşıt gösteride, "Korona inkarcılar mahallemizden çıksın" şeklinde pankart ve aşırı sağcılar aleyhine sloganlar atıldı. İki gösteri de olaysız sona erdi. AA

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