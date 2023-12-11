İnsan hakları örgütleri: ABD savaş suçuna ortak oldu

İnsan hakları örgütleri, Amerika Birleşik Devletleri’nin, BM Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) yapılan ve Gazze’de acilen insani ateşkes talep eden karar tasarısını veto etmesine sert tepki gösterdi.

Veto, BM Güvenlik Konseyi’nin otoritesini zayıflattı - İsrail’den ABD ve Biden’a ''veto'' teşekkürü

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Euronews Türkçe’nin haberine göre, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün BM Direktörü Louis Charbonneau, veto sonrası yaptığı açıklamada, “ABD, İsrail’e Gazze’deki Filistinli sivilleri toplu olarak cezalandırmak dahil yaptığı zulümlerde silah ve diplomatik koruma sağlamaya devam ederek savaş suçlarına ortak olma riskini almaktadır” dedi.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Agnes Callamard, ABD’nin kararı veto etmekle Gazze’deki “can kayıpları, büyük yıkım ve eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket karşısında sivillerin çektiği acılara karşı duyarsız bir umursamazlık sergilediği” yorumunu yaptı. Sınır Tanımayan Doktorlar; “ABD bu kararı veto ederek insanlığa karşı oy kullanmıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze’de ateşkes talep eden bir kararı kabul etmemesinden dolayı yıkılmış durumdayız” açıklaması yaptı. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın ABD CEO’su Abby Maxman, değerlendirmesinde ABD’nin kararını eleştirerek vetonun “ABD’nin insan hakları konusundaki güvenilirliğine bir çivi daha çaktığını” söyledi.

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