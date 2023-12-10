Biden yönetiminden İsrail’e acil mermi yardımı

Biden yönetimi, acil durum yetkisini kullanarak Kongre onayını beklemeksizin İsrail’e 14 bin adet tank mermisi satışını onayladı.

Konuya ilişkin açıklama, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan geldi. Acil onay verilen 14 bin adetlik mühimmat aslında toplamda 500 milyon dolarlık ve 45 bin mermilik satışı içeren paketin bir parçası. Söz konusu mermiler İsrail ordusunun sahip olduğu Merkava tanklarında Gazze operasyonunda kullanılıyor. Uluslararası kamuoyunda ABD’nin İsrail’e desteği ve verdiği silahların Gazze operasyonunda kullanılması eleştiri konusu olurken ABD’li yetkililer, İsrail’e yapılan askeri yardımlara koşul getirme ya da bir kısmını geri çekme gibi bir planlarının olmadığını söyledi. VOA Türkçe’nin haberine göre Pentagon’dan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, tank mermilerinin ABD’nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail’e derhal sağlanması gerektiği tespitinde bulundu ve Kongre’ye ayrıntılı gerekçeler sundu. Öte yandan ABD’nin mermi temin ettiği Merkava tankları son dönemde Gazze’de gazetecilerin ölümüyle sonuçlanan olaylarla da bağlantılı. Reuters haber ajansı tarafından yürütülen araştırmalar neticesinde Perşembe günü yapılan açıklamada, bir İsrail tankının, gazeteciler sınır ötesi bombardımanı çekerken peş peşe iki top mermisi atarak Reuters muhabiri Issam Abdallah’ı öldürdüğünü ve altı muhabiri de yaraladığı belirtilmişti.