Veto, BM Güvenlik Konseyi’nin otoritesini zayıflattı - İsrail’den ABD ve Biden’a ''veto'' teşekkürü

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze için önerdiği ateşkes karar tasarısının Amerika Birleşik Devletleri tarafından veto edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı.

Biden yönetiminden İsrail’e acil mermi yardımı “BM Güvenlik Konseyi’nin felç olduğunu” belirten Antonio Guterres, bu durumun Güvenlik Konseyi’nin otoritesini ve güvenirliğini zayıflattığını söyledi. Katar’da düzenlenen Doha Forumu’nda konuşan BM Genel Sekreteri, Güvenlik Konseyi’nin jeostratejik bölünmeler yaşadığını belitti ve bu durumun “Güvenlik Konseyi’nin savaşa çözüm bulma yeteneğini de tehlikeye attığı” değerlendirmesinde bulundu. Guterres, “Güvenlik Konseyi’nin otoritesi ve güvenilirliği, çatışmaya gecikmiş tepkisi nedeniyle ciddi bir şekilde tehlikeye girmiştir” ifadesini kullandı. *** İsrail’den veto teşekkürü İsrail’in BM Büyükelçisi Gilad Erdan ise Güvenlik Konseyi karar tasarısını veto eden ABD’ye ve Başkan Joe Biden’a teşekkür etti. Erdan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı’nın İsrail’in yanında durduğunu belirterek “sağlam bir liderlik sergilediğini” dile getirdi. Gazze’de acil ateşkesin talep edildiği karar tasarısı Rusya, Çin, Fransa, Japonya, Arnavutluk, BAE, Brezilya, Ekvador, Gabon, Gana, İsviçre, Malta ve Mozambik’in ‘evet’ oyu vermişti, İngiltere’nin çekimser kalmış ABD’nin oyuyla veto edilerek BMGK tarafından benimsenmemişti.

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