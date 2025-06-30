TBMM Genel Kurulu’nda İklim Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. Genel Kurul’da geçen hafta yoklamalar sebebiyle çalışmalarını tamamlayamayan TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, birinci maddesi kabul edilen kanun teklifinin görüşmeleri için 3 Temmuz Perşembe toplanacak.

İklim kanunlarının görünmeyen yüzü

İklim kanunu bir dayatma TBMM’de, terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından süreçle ilgili komisyon oluşturulmasına yönelik devam eden çalışmalar kapsamında, partilerin yarına kadar görüş ve önerilerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletmesi bekleniyor. TBMM - Anka

Okunma Sayısı: 195

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.