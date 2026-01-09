"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
İran'daki gösterilerde son durum?

09 Ocak 2026, Cuma 02:17
İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan ve rejim karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler, 12'nci gününde sürüyor. Kirmanşah'taki gösterilerde 2 asker ölürken ülke genelinde internette kesinti ve yavaşlama olduğu öne sürüldü.

İran hedefte mi?

 

İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'na (HRANA) göre, Tahran, Tebriz, Kereç, Abadan, Reşt, Sistan-Beluçistan, Şiraz, Kirman, Burucerd ve Kirmanşah'ta sokaklarda rejim karşıtı gösteriler yapıldı.

Gürgan kentindeki valilik binası ateşe verilirken, Tahran'da Settar Han Köprüsü civarında göstericilerin polis araçlarını ateşe verdikleri görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Bazı bölgelerde gösterilere müdahale eden emniyet güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullandıkları, bazı noktalarda eylemcilere ateş edildiği öne sürüldü.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kirmanşah'daki gösterilerde Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 2 asker öldü ve Kazvin kentindeki gösterilerde de Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı 1 milis gücü (Besiç) üyesi, eylemciler tarafından darp edilerek ağır yaralandı.

İran'da internet kesintisi iddiası

Öte yandan İran'da ülke genelinde internette kesinti ve yavaşlama olduğu iddia edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA), sosyal medyada paylaşılan değerlendirmeler ve kullanıcı geri bildirimlerine göre, internet erişiminde kesinti ve belirgin yavaşlamalar gözlemlendiğini duyurdu.

Küresel ölçekte internet altyapısı ve trafik izleme hizmeti sunan Cloudflare'in paylaştığı analitik verilerin de İran'daki internet trafiğinde son bir haftada dikkat çekici dalgalanmalar yaşandığına işaret ettiği belirtildi.

Buna göre, ülkenin internet kullanım hacmi bazı zaman dilimlerinde olağan seviyelerin altına düşerken, ani ve kısa süreli gerilemeler kaydedildi.

Kullanıcılar, günün farklı saatlerinde bağlantı istikrarsızlığı ve hizmet kalitesinde düşüş yaşandığını belirtirken, sorunun belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığı ifade edildi.

İranlı makamlardan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 7 Ocak’ta yayımladığı raporda, 4’ü emniyet görevlisi 38 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 217 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Tesnim Haber Ajansı, gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, milis gücünün (Besic) 66'ya yükseldiğini belirtmişti.

AA

