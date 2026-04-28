İran: Hürmüz açılsın Müzakereler sonraya bırakılsın

ABD’li bir yetkili ve konuya yakın iki kaynağa göre İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni bir öneriyi ABD’ye iletti.

Teklifte nükleer müzakerelerin ilerleyen bir aşamaya bırakılması öngörülüyor. Axios’ta yer alan habere göre diplomatik sürecin tıkandığı ve İran yönetimi içinde nükleer tavizler konusunda görüş ayrılıkları bulunduğu belirtilirken, söz konusu önerinin bu anlaşmazlığı aşarak daha hızlı bir çözüm hedeflediği ifade ediliyor. Haber Merkezi

