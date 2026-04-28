Sarıyer'de konteyner gemisi karaya oturdu

Sarıyer'de konteyner gemisinin karaya oturması nedeniyle geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiği, geminin kurtarılmasının ardından yeniden açıldı.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan Kocaeli'ye kılavuz kaptan alarak seyreden "KAPPA" isimli 148 metre uzunluğundaki konteyner gemisi, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde karaya oturdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri sevk edildi. Ekipler, KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile balık adam ekibi ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botunun desteğiyle kurtarma çalışması başlattı. Çalışmalar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda yüzdürülen gemi kurtarıldı. Geminin emniyetli alana alınmasının ardından Boğaz'da gemi trafiği saat 07.50 itibarıyla tekrar açıldı. AA

