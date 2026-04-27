CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisince Sakarya Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde yaptığı konuşmada, 37 yıldır Sakarya Büyükşehir Belediyesini kazanamadıklarını söyledi.

“Ama herkes şunu bilsin ki artık dönem kardeşlik, geçim dönemidir. Yoksulluktan, işsizlikten hep birlikte kurtulmak, çiftçinin, köylünün, hayvancının yüzünü güldürmek, halktan yana işler yapmanın zamanıdır.” diyen Özel, ara seçim isteğini yineleyerek, “Getir sandığı millet söylesin sözü, sen etme artık gölge. Sandıktan kaçıyorlar, sonuna kadar kovalayacağız” dedi. Haber Merkezi

