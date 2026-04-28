İTO Başkanı Avdagiç’ten “ince ayar” çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ekonomi gündemine ilişkin yaptığı kapsamlı değerlendirmede, Türkiye’nin döviz rezervleri ve fon tedariki konusunda ulaştığı makul noktayı “yok sayılamaz bir başarı” olarak nitelendirdi.

Avdagiç, “Enflasyonla mücadeleyi kenara koymayacağız, ama bir ince ayar ile programdaki kur politikasını, ihracat rejimini, ithalat rejimini gözden geçirmemiz lazım.” dedi. Avdagiç, “Türkiye’deki mal ihracatı ‘asla ve asla’ ithalatın yüzde 75’inin altına düşmemeli. 2026’da yüzde 69 seviyesinde bulunuyor.” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 207

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.