Endonezya'da tren kazası: Ölü sayısı 14'e yükseldi

Endonezya'nın Batı Java bölgesinde iki trenin karıştığı kazada ölenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Antara News'in haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, dünkü kazanın yaşandığı Batı Java bölgesindeki Bekasi kentinde hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Subianto, olaya ilişkin soruşturmanın ivedilikle başlatılacağını açıkladı. Yetkililer, kaza sonucu ölü sayısının 14'e, yaralı sayısının da 84'e yükseldiğini bildirdi. Batı Java bölgesindeki Bekasi şehrinde "Argo Bromo Anggrek" uzun mesafe treni, dün Bekasi Timur İstasyonu'nda bekleyen banliyö trenine çarpmıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 197

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.