İsrail’e protesto

"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

27 Nisan 2026, Pazartesi 00:34
İsveç’in başşehri Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in 10 Ekim’de sağlanan ateşkesi ihlâl ederek Gazze’ye saldırılar düzenlemesine ve insanî yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

“Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor,” “Gazze’de saldırılar durdurulsun,” “Gıda kısıtlamasına son verilsin,” “İran’a saldırılar dursun” ve “İsrail barış anlaşmasına uysun” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgaline son verilmesini ve İsveç’in bu ülkeye silâh satışını durdurmasını talep etti. 

Almanya’nın başşehri Berlin’de de Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Eylemde “Siyonizm suçtur,” “Filistin’e özgürlük,” “İsrail terör ülkesidir,” “İsraili boykot et,” “Gasbedilmiş topraklarda barış olmaz” ve “İsrail çocukları yakıyor, Almanya destek veriyor” sloganları atıldı. İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinin San Sebastian şehrinde ise binlerce kişi, İsrail’in soykırımın yaptığı Filistin halkına destek için yürüdü. “Soykırıma hayır. Savaşa hayır” yazılı büyük bir pankartın arkasında yürüyen binlerce kişi Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail’in Gazze’deki soykırımında hayatını kaybeden çocuklara atfen ellerinde kefenlenmiş bezden çocuk figürleri ile yürüdü.

    Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın

    Yargı faaliyetleri bakanlık eliyle yürütülemez

    Özelleştirmeye AKP’den de itiraz

    Cenazede ayrımcılığa tepki

    Kurbanlık fiyatları asgarî ücretle yarışıyor

    Acı itiraf

    Babacan: Simit hesabıyla geldiler, simit hesabıyla gidecekler
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi yoğun katılımla gerçekleşti
    📷

    19. Risale-i Nur Kongresi Deklarasyonları - Fıtratın harekete geçirdiği vicdan insanlığı kurtaracak

    Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği tespit edildi

    19. Risale-i Nur Kongresi | Küresel Vicdan, İnsaniyet ve Demokrasi

    "Kimsenin adını bile duymadığı insanlarla görüşmek için 15-16 saatlik yolculuğa çıkmayacağız"

    Mali'deki saldırılarda ordu kontrolü ele geçirdi

    Kolombiya'da bombalı saldırı: 14 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

    ABD'de orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu

    Mali kriz nedeniyle Batı Şeria'da haftalık eğitim 4 güne düşürüldü

    Bingöl Yedisu'da 4,4 büyüklüğünde deprem

    Batı Şeria'da yaklaşık 400 zeytin ağacını kestiler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Cenazede ayrımcılığa tepki
    Genel

    Acı itiraf
    Genel

    Kurbanlık fiyatları asgarî ücretle yarışıyor
    Genel

    Özelleştirmeye AKP’den de itiraz
    Genel

    Filistin hakkında konuşmayı bırakmayın
    Genel

    Yargı faaliyetleri bakanlık eliyle yürütülemez
    Genel

    İsrail’e protesto
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

