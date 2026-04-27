İsrail’e protesto

İsveç’in başşehri Stockholm’de yüzlerce kişi, İsrail’in 10 Ekim’de sağlanan ateşkesi ihlâl ederek Gazze’ye saldırılar düzenlemesine ve insanî yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

“Gazze’de çocuklar açlıktan ölüyor,” “Gazze’de saldırılar durdurulsun,” “Gıda kısıtlamasına son verilsin,” “İran’a saldırılar dursun” ve “İsrail barış anlaşmasına uysun” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail’in Gazze’ye yönelik işgaline son verilmesini ve İsveç’in bu ülkeye silâh satışını durdurmasını talep etti. Almanya’nın başşehri Berlin’de de Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Eylemde “Siyonizm suçtur,” “Filistin’e özgürlük,” “İsrail terör ülkesidir,” “İsraili boykot et,” “Gasbedilmiş topraklarda barış olmaz” ve “İsrail çocukları yakıyor, Almanya destek veriyor” sloganları atıldı. İspanya’nın kuzeyindeki Bask bölgesinin San Sebastian şehrinde ise binlerce kişi, İsrail’in soykırımın yaptığı Filistin halkına destek için yürüdü. “Soykırıma hayır. Savaşa hayır” yazılı büyük bir pankartın arkasında yürüyen binlerce kişi Filistin bayrakları taşıyarak, İsrail’in Gazze’deki soykırımında hayatını kaybeden çocuklara atfen ellerinde kefenlenmiş bezden çocuk figürleri ile yürüdü. Haber Merkezi

