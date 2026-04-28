Ateşkes dinlemiyor İsrail öldürmeye devam ediyor

İsrail ordusunun ateşkese rağmen bugün Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 14 kişinin öldürüldüğü, 37 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’daki saldırıları sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün Lübnan’ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2’si kadın ve 2’si çocuk olmak üzere 14 kişinin öldüğünü, 3’ü kadın 37 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırılar yeni göç dalgası başlattı İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyine gece saatlerinden itibaren saldırılar düzenlemesi, bölgeden kuzey yönüne yeniden göç dalgasının başlamasına yol açtı. İsrail ordusunun 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’daki saldırıları sürüyor. Lübnanlılar yanlarına alabildikleri eşyalarla bölgeden ayrılırken, Beyrut girişine doğru trafik yoğunluğu oluştu. AA

