Rusya'dan Almanya'ya protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Alman milletvekili Roderich Kiesewetter'in, Rusya'da terör listesinde yer alan "İçkerya Çeçen Cumhuriyeti" Organizasyonu Başkanı Ahmed Zakayev ile görüşmesinden dolayı Almanya'ya protesto notası verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yönetiminin desteğiyle başkent Kiev'de Almanya Federal Meclisi Üyesi Kiesewetter'in Rusya'da terör listesine alınan "İçkerya Çeçen Cumhuriyeti" Organizasyonu Başkanı Zakayev ile görüştüğü anımsatıldı. Söz konusu organizasyon üyelerinin Rus topraklarına sabotaj eylemlerinde bulunduğu ileri sürülen açıklamada, bu nedenle Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'un bakanlığa çağrıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Büyükelçiye bu görüşmeden dolayı protesto notası verildi. Moskova, bu görüşmeyi Almanya yönetiminin, Rusya'nın içişlerine müdahalesi ve ulusal güvenliğine tehdidi olarak değerlendiriyor. Alman tarafı, bu tür eylemlerin sonuçları olacağı konusunda uyarıldı. Rusya'ya yönelik düşmanca adımlar kaçınılmaz olarak karşılık bulacak." ifadeleri kullanıldı. "İçkerya Çeçen Cumhuriyeti" Organizasyonu, geçen hafta, Rusya'da yasaklanan terör ve aşırılıkçı örgütler listesine dahil edilmişti. AA

Okunma Sayısı: 322

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.