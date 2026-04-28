"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 NİSAN 2026 SALI - YIL: 57

Paralar silaha gidiyor - Askerî harcamalar arttı

28 Nisan 2026, Salı 00:05
Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporlarına göre küresel askerî harcamalar yükseliyor. Harcamaların dünya ekonomisindeki payı yüzde 2,5’e çıktı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2025 yılına ilişkin küresel askerî harcamalar raporunu açıkladı. Raporda, küresel askerî harcamaların devam eden savaşlar ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025’te art arda 11. kez yükselerek 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor yenilediği belirtilerek, askerî harcamaların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) içindeki payının yüzde 2,5’e yükselerek 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı vurgulandı. 

En fazla harcama yapan ülkeler

Geçen yıl en çok askerî harcama yapan beş ülke ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan oldu. Bu ülkelerin toplam harcamaları dünya askerî harcamalarının yüzde 58’ini oluşturdu. ABD, yüzde 7,5’lik düşüşe rağmen 954 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Çin ise yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolara ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Rusya’nın harcamaları ise yüzde 5,9 artışla 190 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin de askerî harcamaları arttı

SIPRI raporuna göre Türkiye’nin askerî harcamaları 2025 yılında yüzde 7,2 artarak 30 milyar dolara yükseldi. Böylece Türkiye’nin savunma harcamaları 2016 yılına kıyasla yüzde 94 artış göstermiş oldu.

Avrupa’da silâhlanma zirvede

Raporda küresel artışın en büyük itici gücünün Avrupa olduğu belirtildi. Bu artışın temel nedeni olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yol açtığı jeopolitik istikrarsızlık ve ABD’nin güvenlik garantilerine ilişkin belirsizlik gösterildi. Almanya’nın askerî harcamaları yüzde 24 artarak 114 milyar dolara yükseldi. Ukrayna’nın harcamaları ise 84,1 milyar dolarla GSYH’sinin yüzde 40’ına ulaştı.

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.