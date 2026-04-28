Paralar silaha gidiyor - Askerî harcamalar arttı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) raporlarına göre küresel askerî harcamalar yükseliyor. Harcamaların dünya ekonomisindeki payı yüzde 2,5’e çıktı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2025 yılına ilişkin küresel askerî harcamalar raporunu açıkladı. Raporda, küresel askerî harcamaların devam eden savaşlar ve artan jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle 2025’te art arda 11. kez yükselerek 2 trilyon 887 milyar dolarla rekor yenilediği belirtilerek, askerî harcamaların küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) içindeki payının yüzde 2,5’e yükselerek 2009’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktığı vurgulandı.

En fazla harcama yapan ülkeler

Geçen yıl en çok askerî harcama yapan beş ülke ABD, Çin, Rusya, Almanya ve Hindistan oldu. Bu ülkelerin toplam harcamaları dünya askerî harcamalarının yüzde 58’ini oluşturdu. ABD, yüzde 7,5’lik düşüşe rağmen 954 milyar dolarla ilk sıradaki yerini korudu. Çin ise yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolara ulaşarak ikinci sırada yer aldı. Rusya’nın harcamaları ise yüzde 5,9 artışla 190 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin de askerî harcamaları arttı

SIPRI raporuna göre Türkiye’nin askerî harcamaları 2025 yılında yüzde 7,2 artarak 30 milyar dolara yükseldi. Böylece Türkiye’nin savunma harcamaları 2016 yılına kıyasla yüzde 94 artış göstermiş oldu.

Avrupa’da silâhlanma zirvede

Raporda küresel artışın en büyük itici gücünün Avrupa olduğu belirtildi. Bu artışın temel nedeni olarak Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yol açtığı jeopolitik istikrarsızlık ve ABD’nin güvenlik garantilerine ilişkin belirsizlik gösterildi. Almanya’nın askerî harcamaları yüzde 24 artarak 114 milyar dolara yükseldi. Ukrayna’nın harcamaları ise 84,1 milyar dolarla GSYH’sinin yüzde 40’ına ulaştı.