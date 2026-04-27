AB Kıbrıs konusunda âdil değil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs konusunda sergilediği yaklaşımı “adaletten uzak” olarak tanımladı.

Üstel, 24 Nisan’da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) düzenlenen gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Zirveyi yakından takip ettiklerini belirten Üstel, ortaya çıkan tablonun, AB’nin Kıbrıs meselesinde yıllardır sürdürdüğü taraflı ve adaletten uzak yaklaşımının değişmediğini bir kez daha gösterdiğini ifade etti. Üstel, 2004’teki Annan Planı referandumunda çözüme “evet” oyu veren Kıbrıs Türk halkının cezalandırıldığını, “hayır” diyen Rum tarafının ise adanın tamamını temsil edermişçesine AB üyeliğiyle ödüllendirildiğini aktardı. AA

