Erdoğan’dan çifte standart

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Trump’a yönelik saldırı ve İran Dinî Lideri Ali Hamaney’in öldürülmesine ilişkin mesajlarında kullandığı dile dikkat çekti.

Erdoğan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik saldırıyı yüksek perdeden kınadığını belirten Emir; Hamaney’in ölümüne ilişkin yayımladığı mesajda ise “kınama” kelimesinin yer almadığını ifade etti. Emir, sosyal medya hesabından, “Trump’a yapılan saldırıyı yüksek perdeden kınayan Erdoğan, Hamaney suikastında “kınama” kelimesini bile kullanamıyor. Sebep, Hamaney’i hedef alanların ABD ve İsrail olması. Fail ABD olunca Trump’ı ve ABD yönetimini kızdırmama kaygısı, “şiddet karşıtlığı” ilkesinin önüne geçmiş.” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

