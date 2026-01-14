"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

'İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin, yardım yolda'

14 Ocak 2026, Çarşamba
ABD Başkanı Donald Trump, İranlı yetkililerle tüm görüşmeleri iptal ettiğini belirterek, bu ülkedeki göstericilere "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin." diye seslendi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da devam eden gösterilere ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

 

İranlı tüm yetkililerle görüşmeleri iptal ettiğini vurgulayan Trump, "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, kurumlarınızı ele geçirin. Katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin. Onlar büyük bir bedel ödeyecekler. Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle olan tüm toplantılarımı iptal ettim. Yardım yolda." ifadelerini kullandı.

Trump, mesajının sonuna, "İran'ı Yeniden Büyük Yapalım"ın İngilizce kısaltması olan "MIGA" ifadesini de ekledi.

Trump, İran'daki göstericilere "Protestolara devam edin" çağrısı yaptı

ABD Başkanı Trump, İran'da devam eden gösterilerde çok sayıda göstericinin öldüğünü belirterek, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum: Protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." dedi.

Trump, Detroit kentinde yaptığı ekonomi temalı konuşmasının bir bölümünde İran'daki protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bir saatten uzun süren konuşmasının bir bölümünde Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasını tekrarladı.

Trump, İran'daki gösterilerde çok sayıda kişinin öldüğünü söyleyerek, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum: Protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin." diye konuştu.

Göstericilere, "kendilerini istismar eden kişilerin isimlerini kaydetmeleri" çağrısında bulunan Trump, bu kişilerin "büyük bir bedel ödeyeceklerini" savundu.

Trump, "Protestocuların anlamsızca öldürülmesi durana kadar İranlı yetkililerle tüm toplantıları iptal ettim. Göstericilere tek söylediğim şey, yardım yolda." şeklinde konuştu.

İran'la ticaret yapan ülkelere ayrıca gümrük vergisi getirdiklerini anımsatan Trump, bu uygulamanın da bugün yürürlüğe girdiğine işaret etti.

İran yönetimini ayrıca hedef alan Trump, mevcut yönetim gelene kadar İran'ın harika bir ülke olduğunu, ancak sonra bozulduğunu savunarak, "Şu an her şey çok kırılgan." ifadelerini kullandı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin öldüğünü, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 129
