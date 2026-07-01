Geniş tanımlı işsizlik yüzde 31’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs’ta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 8,2 oldu. İşsiz sayısı 9 bin kişi artışla 2 milyon 883 bine yükseldi.

İstihdam 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bine, işgücüne katılma oranı ise 0,4 puan yükselerek yüzde 52,8’e çıktı. Genç nüfusta işsizlik yüzde 14,8’e, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 31’e yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi Mayıs’ta bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 42,4 saate yükseldi. Bu gösterge, referans haftasında fiilen çalışanların ortalama çalışma süresini yansıtıyor. Haber Merkezi

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