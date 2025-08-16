Pakistan'daki sel afetinde 330 kişi öldü

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında ölenlerin sayısı 330'a çıktı.

Geo News kanalının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, ülkenin kuzeyinde gece boyunca heyelan ve ani sel baskınları yüzünden yıkılan evlerde birçok cansız bedene ulaştı. Seller sonucu ölenlerin sayısı Hayber Pahtunhva eyaletinde 307, Gilgit Baltistan bölgesinde 12, Azad Keşmir bölgesinde ise 11'e çıktı. Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, 32 kişinin kayıp olduğunu belirtti. Yetkililer, ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını verdi. TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan başsağlığı mesajı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında ölenlerin için başsağlığı mesajı yayımladı. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kardeş Pakistan halkının başı sağ olsun." AA

