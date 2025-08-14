"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İspanya ve Portekiz seferber oldu - İspanya, AB'den yardım istedi - 10 binden fazla kişi tahliye edildi

14 Ağustos 2025, Perşembe 10:40
Yangınların etkili olduğu bölgelerde 34 köy boşaltıldı, 13 otoyol kapatıldı, Madrid-Galiçya hızlı tren seferleri de durduruldu. İspanya ve Portekiz, binlerce hektarlık alanı kül eden orman yangınlarını söndürmek için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor.

İspanya'nın kuzeybatı ve güneybatı bölgelerini etkileyen orman yangınlarından dolayı 10 binden fazla kişi tahliye edilirken, kara ve demir yolu ulaşımları aksadı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Kastilya ve Leon özerk bölgesi içinde yer alan Leon ve Zamora kentleri çevresindeki orman yangınlarında alevlerin yayılması sonucunda 34 köy boşaltıldı.

6 noktada yangınların devam ettiği bölgede 8 bine yakın kişi geceyi evlerinin dışında geçirdi.

Galiçya özerk bölgesine bağlı Ourense kenti çevresindeki orman yangınları 5'inci günde de devam ediyor.

Askerlerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği orman yangınları nedeniyle yaklaşık 1000 kişi evlerinden uzaklaştırıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde 1200 asker yangın söndürme çalışmalarında görev aldı.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, kuzeyden güneye kadar yangınlardan etkilenen bölgelerde 13 otoyolun kapatıldığını duyurdu.

Madrid-Galiçya hızlı tren seferleri de durduruldu.

Ülkenin güneydeki Extremadura özerk bölgesinde de orman yangınıyla mücadele sürüyor.

Yerel yönetim yetkilileri bu bölgede yaklaşık 900 kişinin evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Son olarak Plasencia'da da 100'den fazla kişi evlerinden tahliye edildi.

İspanya AB'den yardım istedi

İspanya hükümeti, orman yangınlarının söndürülmesi için Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istedi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska, AB'nin iki yangın söndürme uçağı (Canadair) göndereceğini söyledi.

İspanya'da son iki gündür orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında 2 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

Ağustos ayı başından bu yana yaklaşık 50 bin hektar ormanlık alanın yandığı İspanya, son yılların en büyük yangınlarını yaşıyor.

Portekiz

Portekiz'de orman yangınlarıyla mücadele için 3 Ağustos'ta ilan edilen ve iki kez uzatılan alarm durumu 15 Ağustos akşamı sona erecek.

Ülkenin kuzeyindeki Taboçao'daki yangınlar kontrol altına alınırken, Arganil'de devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına yoğunluk verildi.

AA

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    NATO'nun Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek paketine katkı sağlayacak

    Edirne'deki Küçükdöllük Göleti tamamen kurudu

    Putin ile Trump'ın arasında 15 Ağustos'ta 4. zirve olacak

    İspanya ve Portekiz seferber oldu - İspanya, AB'den yardım istedi - 10 binden fazla kişi tahliye edildi

    Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur

    Kürt sorunu değil; demokrasi sorunu

    15'i ''yardım bekleyenler'' olmak üzere 53 Filistinli daha İsrail tarafından şehit edildi

    Hollandalı eski bakan, BM'nin "Barış için Birleşme" mekanizmasını önerdi

    Putin-Trump zirvesindeki hedefler ulusal çıkarlar doğrultusunda

    Gazze kentini işgal planının "ana çerçevesini" onayladı

    Osmaniye'de arazöz devrildi: 1 orman işçisi şehit oldu, 4 kişi yaralandı

    Çocukları kurtaralım - Papa’ya “Gazze'ye gidin”çağrısı

    Aldığı koladan ölü arı çıktı

    AJet uçakta powerbank kullanımını yasakladı

    Yeni Zelanda Başbakanı Luxon: Netanyahu aklını kaybetti

    Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu

    Portekiz'deki alarm durumu 15 Ağustos'a kadar sürecek - İspanya'daki yangınlarda ölü sayısı 2'ye çıktı

    "Su güvenliğimize yönelik tehditlere göz yummayacağız"

    Aşırı sıcak günler devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump'tan Putin'e: Savaşı durdurmazsan sonuçları Rusya için ağır olur
    Genel

    İspanya ve Portekiz seferber oldu - İspanya, AB'den yardım istedi - 10 binden fazla kişi tahliye edildi
    Genel

    Putin ile Trump'ın arasında 15 Ağustos'ta 4. zirve olacak
    Genel

    Edirne'deki Küçükdöllük Göleti tamamen kurudu
    Genel

    NATO'nun Ukrayna'ya 500 milyon dolarlık destek paketine katkı sağlayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.