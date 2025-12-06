Çözüm sürecini eleştirdi görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Eskişehir’de ES ES Tramvay Durağı’nda yeni çözüm sürecine yönelik eleştirel konuşma yapan polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

5 Aralık’ta DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in Eskişehirliler Ağrılılar Derneği’nde düzenlenen toplumsal istişare ve değerlendirme toplantısına katıldığı akşam bir trafik polisinin ES ES Tramvay Durağı’nda İki Eylül Caddesi’nde Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını eleştiren konuşması sosyal medyada yer aldı. Paylaşılan görüntülerde polis memurunun “Öcalan’a sayın deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler” ifadelerini kullandığı görüldü. Polisin sözlerine tramvay durağında bekleyen bazı vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü, resmî sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir” dedi. Eskişehir - Anka

