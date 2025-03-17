'İsrail ana su hattını keserse büyük bir su krizi yaşanabilir'

Gazze Belediyesi, İsrail'in, akaryakıt girişini yasaklaması ve şehre günlük ihtiyaçlarının yaklaşık yüzde 70'ini sağlayan su boru hattını durdurma tehdidinin, ciddi su kıtlığına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Gazze’de açlık tehlikesi yeniden gündemde

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Şimdi de açlık işkencesi! İsrail, Gazze'ye insanî yardımların girişini yasakladı! - Netanyahu: Aç kalsınlar Gazze Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Mekorot boru hattı şehrin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyor. Bu boru hattından gelen su kesilirse, şehirde ciddi susuzluğa yol açabilir, insan hayatını tehdit edebilir, halk sağlığını bozabilir ve hastalıkların yayılmasına neden olabilir.” ifadelerine yer verildi. Gazze Şeridi'ne su temin eden başlıca kaynaklardan biri olan İsrailli su şirketi Mekorot, tamamen İsrail'in kontrolünde olması nedeniyle Gazze Şeridi üzerinde bir baskı aracı şeklinde kullanılıyor. Hamas ile İsrail arasında, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti. İsrail Başbakanlık Ofisinden 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği duyurulmuştu. AA

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