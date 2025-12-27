"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor

27 Aralık 2025, Cumartesi 14:17
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde ateşkese rağmen işgal ettiği bölgelerde deniz, hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi.

Şahitlerden alınan bilgiye göre İsrail donanması, Gazze kenti açıklarında, yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına yakın mesafeye top ve makineli tüfek ateşi açtı, bu da korku ve paniğe sebep oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde kontrolü altındaki bölgelere topçu saldırısı düzenlerken helikopterler de aynı bölgelerde Filistinlilerin evlerine rastgele ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin güney kesiminde ise İsrail savaş uçakları Han Yunus kentinin doğusunda ordunun kontrolündeki bölgelere hava saldırıları gerçekleştirdi.

Askeri araçlardan da ordunun kontrolü altında olan Refah'ın batısındaki bölgelere makineli tüfeklerle ateş açıldı.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgeleri üzerinde alçak uçuşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Saldırıların neden olduğu can kaybına dair ise henüz bilgi verilmedi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Trump'ın planına göre, ikinci aşamada Gazze'nin inşası, Barış Kurulu ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün oluşturulması ve Gazze'nin yönetiminin ortaya çıkması öngörülüyor.

AA

Okunma Sayısı: 283
    Yunan çiftçiler Selanik-Atina yolunu kapatacak

    Kiev Belediye Başkanı Kliçko: Rus hava saldırıları altındayız

    İsrail'in Somaliland'ı "ülke" olarak tanıması büyük tepkiye karşılandı - Sert itirazlar büyüyor

    Libya askeri heyetini taşırken düşen jetin enkazındaki çalışmalarda son durum?

    Çin'den ABD'li 20 şirkete ve 10 yöneticiye yaptırım kararı

    6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı

    Suriye'de camiyi hedef alan terör saldırısına karşı Arap ülkelerinden dayanışma mesajları

    İsrail, Somaliland'ı "ülke" olarak tanıdığını açıkladı

    Muhalefet savunmada

    İktidar milleti böldü

    Açılım komisyonunda geri adım

    Almanya, Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmayacağını açıkladı

    Mısır: Netanyahu bölgeyi ateşe vermeye çalışıyor

    PAYCO'ya yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi

    38 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı!

    Suriye-Humus'ta bir camiye yönelik terör saldırısı: 8 kişi şehit oldu, 18 kişi yaralandı

    Gazze'de İsrail’in saldırılarına rağmen hafız olan 500 öğrenciye icazet töreni yapıldı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine ve doğusuna hava saldırıları düzenledi

