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1 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İsrail, Cibaliya Mülteci Kampı'nı yine vurdu

01 Kasım 2023, Çarşamba 16:33
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na son 24 saatte düzenlediği ikinci bombardımanda onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nda çok sayıda kişinin yaşadığı Felluce Mahallesi'ni havadan bombaladı. Saldırıda bölgedeki binaların yıkılması sonucu onlarca ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

Televizyonda yayımlanan görüntülerde, Cibaliya'daki saldırıda çok katlı birkaç binanın yerle bir olduğu görüldü.

İsrail ordusu Cibaliya Mülteci Kampı'nı dün de vurmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin dünkü saldırısında en az 100 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari de saldırıyı kendilerinin düzenlediğini söylemişti.

AB Temsilcisi Borrel: Sivillerin güvenliği ve korunması sadece ahlaki değil aynı zamanda yasal bir yükümlülüktür

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çok sayıda sivilin bulunduğu Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nı bombalamasının ardından meydana gelen yüksek sayıdaki can kaybı karşısında dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözlerine atıf yaparak ayrımcılık, orantılılık ve ihtiyat ilkeleri dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukukun "seçici bir şekilde" uygulanamayacağını vurgulayan Borrell, şunları kaydetti:

"Kendini savunma hakkı, her zaman sivilleri mümkün olan en geniş şekilde koruma yükümlülüğü ile dengelenmelidir. Söz konusu insani yardım olduğunda da savaş hukuku ve insanlık her zaman geçerli olmalıdır. Gazze'de yaşanan trajedi karşısında AB, geçen haftadan bu yana insani yardım koridorları oluşturulması ve insani ihtiyaçların karşılanması için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmaktadır. Durum her geçen gün daha da vahim hale gelirken bu durum her zamankinden daha acil bir hal almaktadır. Sivillerin güvenliği ve korunması sadece ahlaki değil aynı zamanda yasal bir yükümlülüktür."

AA

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