İsrail'de 3,5 yılda 5. seçim

İsrail'de kamuoyu yoklamalarına göre 1 Kasım'da yapılacak erken genel seçimde hiçbir blokun hükümeti kurabilecek yeterli çoğunluğa ulaşması beklenmiyor.

Erken seçim ve koalisyon krizi sarmalına giren İsrail'de 6,3 milyondan fazla seçmen, 3,5 yıl içinde beşinci kez sandık başına gidecek.

Kamuoyu yoklamalarına göre, seçim barajının yüzde 3,25 olduğu ülkede 120 sandalyeli Meclise 12 partinin girmesi bekleniyor.

Yapılan seçim anketleri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu blokunun 59 ya da 60 sandalye kazanacağı, muhalif blokun ise 56 veya 57 sandalye alacağı yönünde.

Buna göre Netanyahu'nun başını çektiği sağ blokun da, Netanyahu karşıtlığında şekillenen "Değişim Bloku"nun da koalisyon hükümetini kurmak için gerekli sandalyeye ulaşamayacağı görülüyor.

Anketlere göre partilerin sandalye dağılımı

Anketlere göre Netanyahu'nun partisi Likud'un Meclise 30 milletvekili göndererek seçimi önde tamamlayacağı, Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid liderliğindeki Gelecek Var Partisi'nin ise 24 ila 27 milletvekili çıkararak ikinci parti olacağı tahmin ediliyor.

Filistin karşıtlığıyla öne çıkan Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi ise 14 sandalyeyle Meclisin üçüncü büyük partisi olmaya hazırlanıyor.

Merkezdeki Ulusal Birlik Partisi'nin 11, Ultra-Ortodoks Yahudilerin partisi Şas'ın 8 ve bir diğer Ultra-Ortodoks partisi Birleşik Tevrat'ın 7 milletvekiliyle Mecliste temsil edileceği kaydediliyor.

Avigdor Liberman liderliğindeki, Rus asıllı laik İsraillilerden destek alan İsrail Evimiz Partisi'nin 6 sandalyeye sahip olması beklenirken, sol partilerden İşçi Partisi ve Meretz’in 4'er milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyor.

Arap partileri

Önceki seçimlere İsrail vatandaşı Filistinlilerin bulunduğu ortak listeyle girerek birlik olan 4 Arap partisi, bu kez 3 ayrı listeyle seçime gidiyor.

Mansur Abbas liderliğindeki Birleşik Liste (Ra'am) seçime diğer Arap partilerinden ayrı giriyor.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin dört partiyle bir araya geldiği "Ortak Liste", 2020 yılında 120 sandalyeli Mecliste 15 sandalye alarak tarihi rekor kırdı. Ancak, Mansur Abbas'ın liderliğini yaptığı Birleşik Liste 2021 yılında bu yapıdan ayrıldı.

Arap Beled Partisi de bu yıl Ortak Liste ile yollarını ayırdı. Ortak Liste çatısı altında sadece Barış ve Eşitlik için Demokratik Cephe ile Değişim için Arap Listesi kaldı.

Anketlere göre Birleşik Liste ve Ortak Liste 4'er milletvekili çıkarabiliyor. Ortak Liste ile bu yıl yollarını ayıran Beled Partisi'nin ise seçimde barajın altında kalacağı varsayılıyor.

Anketler ve basın, İsrail seçmeninin beşte birini oluşturan Filistinlilerin bu yıl seçime düşük oranda katılım göstereceğini belirtiyor.

Tüm seçim anketleri, 1 Kasım Salı günü yapılacak seçimlerde hiçbir blokun hükümeti kurmaya yetecek sandalyeye sahip olmadığını öngörüyor.

Kamuoyu yoklamalarının, Netanyahu liderliğindeki sağ blokun koalisyon hükümeti kurabilmek için bir sandalyeye ihtiyaç duyduğuna işaret etmesi, ülkenin son 4 yılına damga vuran koalisyon krizinin tekrar edip etmeyeceği sorusunu gündeme getiriyor.