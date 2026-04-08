800 TIR şoförü kontak kapattı

08 Nisan 2026, Çarşamba
Hatay’ın Payas ilçesinde Irak’a yük taşıyan yaklaşık 800 TIR şoförü, navlun ücretlerinin düşürülmesi ve artan maliyetler yüzünden 12 gündür iş bırakma eylemi yapıyor.

Şoförler, ton başına taşıma bedelinin geçen yıl 60 dolardan 30 dolara gerilediğini, bu durumun zararına çalışmaya yol açtığını belirterek ücretlerin yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Akaryakıt, bakım ve diğer giderlerin de ciddî şekilde arttığını vurgulayan şoförler, mevcut şartların sürdürülemez olduğunu ifade ederek yetkililerden çözüm bekliyor. Eylemdeki şoförler, talepleri karşılanana kadar kontak kapatma eylemini sürdüreceklerini dile getirdi.

Haber Merkezi

