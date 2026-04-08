Gayem, insanlara faydalı olmak

08 Nisan 2026, Çarşamba
Prof. Dr. Murat Yalçıntaş “Yeni Altay’ın Bilinmeyen Hikâyesi” kitabının imza gününde İş Dünyası Vakfı’nda okurlarıyla bir araya geldi.
Yalçıntaş kitabının yayın serüveniyle ilgili şunları kaydetti: “Bu projede bu kadar emek var. Öğrenilmiş dersler var. Bu birikimin mutlaka bizden sonrakilere aktarılması lâzım. Üniversite hocası olmam dolayısıyla ve benim konumda Yönetim ve Strateji olduğundan üniversite alanında bildiğim akademik bilgileri de bu olaylarla birleştirerek hem genç yöneticilere, hem de üniversite öğrencilerine, hem de savunma sanayi meraklarına rehber olacak bir kitap ortaya çıkardım. İnsanların hayatta amaçları vardır. Benim amacım da başka insanlara faydalı olabilmek. Ben vefat ettiğim zaman arkamdan ‘insanlara faydası dokundu’ denilse hayatımda doğru yaşamışım demektir.”
İstanbul - Yeni Asya
