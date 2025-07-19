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19 TEMMUZ 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

BM'den Süveyda çağrısı

19 Temmuz 2025, Cumartesi 17:04
Birleşmiş Milletler (BM), Bedevi Araplara yönelik şiddetin yeniden başladığı Süveyda ili için uyarı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, AA muhabirinin, "Ateşkes anlaşmasına rağmen, silahlı Dürzi grupların Süveyda ilinde Bedevi ailelerini zorla yerinden ettiği ve bazı olayların yaralanma ve ölümle sonuçlandığına ilişkin haberler bulunuyor. Buna tepkiniz nedir?" sorusunu cevapladı.

 

Bu konuda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in daha önce yaptığı açıklamaya atıfta bulunmak istediğini belirten Tremblay, "Sivillere yönelik her türlü şiddeti, keyfi infazlara ilişkin tüm haberleri ve mezhepsel gerilimi körükleyebilecek ya da Suriye halkının uzun yıllar süren yıkıcı çatışmaların ardından barış ve uzlaşı fırsatını elinden alabilecek tüm eylemleri açık şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tremblay, bu açıklamanın bugün de geçerli olduğunu söyledi.

Süveyda’daki çatışmalar ve İsrail saldırıları

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda’da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda’da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

AA

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