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20 TEMMUZ 2025 PAZAR - YIL: 56

'Gazze Şeridi'nde yaşananlar artık kabul edilemez'

20 Temmuz 2025, Pazar 10:26
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Gazze Şeridi'nde yaşananların kendileri için artık kabul edilemez olduğunu bir kez daha yineledi.

Merz: İsrail'in Gazze'de yaptıklarından ''haftalardır'' hoşnut değilim

 

Merz, Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Başbakan Merz, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar artık kabul edilemez. Öncelikle ateşkesin sağlanması ve ikinci olarak da bölgedeki insanlara kapsamlı insani yardımın ulaştırılması için baskı yapıyoruz." dedi.

İsrail'e yardım etmek istediklerini ancak kabul edilemez olan şeyleri de açık ve net şekilde söylediklerini belirten Merz, "Bu arada, Batı Şeria'daki yerleşim politikası da buna dahil, bu politika hükümetimizin onayını almıyor. Bunu da açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Almanya'nın İsrail'e yaptırım uygulamaktan neden kaçındığını ancak Rusya'ya yaptırımları neden desteklediğini sorması üzerine Merz, İsrail ile Rusya'nın aynı kefeye konulmasına karşı çıkarak "İsrail yıllardır saldırganlara karşı kendini savunuyor. Rusya ise uluslararası hukuku ihlal ederek bir savaş başlattı." cevabını verdi.

 

Başbakan Merz Almanya'dan bir uçağın bugün Afganistan'a gittiğine ve içerisinde sınır dışı edilenlerin olduğuna işaret ederek "Hepsi için geçerli olan şey, artık hiçbirinin oturma izni olmamasıydı. Tüm sığınma başvuruları, başka bir yasal yol kalmaksızın yasal olarak reddedilmişti. Bu nedenle böyle bir sınır dışı etme ve böyle bir uçuş mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merz, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile telefonda görüştü

Alman Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius'un yaptığı yazılı açıklamaya göre Şansölye Merz, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'nde yakın bir zamanda ateşkes sağlanması umudunu taşıdığını dile getirdi.

Alman vatandaşlığına sahip olanlar da dahil Hamas'ın elindeki tüm esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği ifade edilen açıklamada, Merz'in acilen ihtiyaç duyulan insani yardımın Gazze Şeridi'ndeki insanlara güvenli ve insan onuruna uygun şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Başbakan Merz'in Gazze için, İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını ve Filistinlilerin kendi kaderinin tayin etme hakkını dikkate alan savaş sonrası sürdürülebilir bir düzen bulunmasından yana görüş belirttiği belirtilen açıklamada, Hamas'ın silahsızlandırılmasının kesin şekilde gerekli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Şansölye Batı Şeria'nın ilhakına yönelik hiçbir adım atılmaması gerektiğini vurguladı." ifadesi kullandı.

AA

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