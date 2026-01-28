"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA

İsrailli aktivist, İsrail basınını yalanladı

28 Ocak 2026, Çarşamba 19:23
İsrailli aktivist Noya Tsiyon, İran'daki protestolarda öldürüldüğü yönünde İsrail medyasındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, evinde olduğu sırada kendi ölüm haberini görmenin büyük bir şaşkınlık yaşamasına neden olduğunu söyledi.

İran'da protestoların başlamasının ardından bazı İsrail medya kuruluşları, doğrulanmamış bilgilere dayanarak ölü sayısına ilişkin abartılı rakamlar yayımladı.

Bu yayınlar arasında yer alan özel televizyon kanalı Kanal 12, Tsiyon'un fotoğrafını İran'daki protestolarda ölenler arasında gösterdi.

Kanal 12, haberinde İran'daki protestolarda Yahudi kökenli dört kişinin öldürüldüğünü öne sürerken, internet kesintileri nedeniyle bilgilerin doğrulanamadığını savundu.

Haber kısa sürede başka medya kuruluşları ve gazeteciler tarafından da paylaşıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14 ise herhangi bir kaynağa dayanmadan, İran'daki protestolarda ölenlerin sayısının 36 bine ulaştığını iddia etti ve Yahudi kökenli bir ailenin Tahran'da öldürüldüğünü öne sürdü.

İddiaların ardından Tsiyon, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, hakkındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını, evinde olduğu sırada kendi ölüm haberini görmenin kendisinde büyük bir şaşkınlık yaşattığını söyledi.

Tsiyon, videoda hayatta olduğunu ve evinde bulunduğunu belirterek, "Bunu yaşadığımı görmek inanılmaz. Evdeyim ve birazdan spor yapmaya çıkacağım." ifadelerini kullandı.

Asılsız haberleri yayımlayan medya kuruluşları kamuoyundan özür dilemezken, Kanal 12 görüntülerin sosyal medyada dünya genelinde dolaşıma girdiğini ileri sürerek sorumluluğu reddetti. Tsiyon ise İran'da herhangi bir akrabası ya da tanıdığı bulunmadığını vurguladı.

Olay, İsrail'de geniş yankı uyandırırken, birçok kişi doğrulanmamış haberler yayan medya kuruluşlarına karşı hukuki adım atılması çağrısında bulundu.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin öldüğünü duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin öldüğünü, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

