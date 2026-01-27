"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2026 SALI - YIL: 56

Ekonomik reformlar sosyal adaletle yürümeli

27 Ocak 2026, Salı 05:09
Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, sürdürülebilir kalkınmanın ancak dengeli, kapsayıcı ve öngörülebilir ekonomi politikalarıyla mümkün olabileceğini söyledi.

24 Ocak 1980 Kararlarının Türkiye’nin ekonomik tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Altıntaş, bu kararlarla dışa kapalı ve sürdürülemez bir yapıdan, piyasa mekanizmalarının daha etkin olduğu, ihracata dayalı ve rekabetçi bir modele geçişin temellerinin atıldığını ifade etti. Söz konusu sürecin, ekonominin küresel sistemle entegrasyonunu sağladığını, üretim ve ihracat kapasitesini arttırdığını ve mali disiplin anlayışını güçlendirdiğini dile getiren Altıntaş, döviz darboğazının aşılması ve özel sektörün ekonomide daha etkin hale gelmesinin kalıcı kazanımlar arasında yer aldığını vurguladı. Ekonomik reformların toplumsal adalet ve güçlü sosyal politikalarla birlikte yürütülmesi gerektiğini belirten Altıntaş, “Sürdürülebilir kalkınma ancak dengeli ve kapsayıcı politikalarla sağlanabilir” dedi.

Ankara - Mehmet Kara
