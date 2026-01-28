"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Saldırıya uğrayan Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar: ''Zorbaların kazanmasına izin vermem''

28 Ocak 2026, Çarşamba 19:32
ABD'de Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde halka hitap ettiği sırada bir kişinin saldırısına uğradı.

The Hill'in haberine göre Omar, Minneapolis'te ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik devam eden protestolarda, İç Güvenlik Bakanlığının müdahalelerini eleştirdiği sırada bir kişinin spreyli saldırısına uğradı.

 

Olayın ardından güvenlik güçlerince gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin Minneapolis polisinin daha sonra yaptığı açıklamada, saldırganın 55 yaşındaki Anthony Kazmierczak olduğu belirtildi.

 

Polis sözcüsünün The Hill'e gönderdiği e-postada, bir kişinin Omar'a bilinmeyen bir sıvı püskürttüğünü doğrulayarak, "Temsilci Omar yaralanmadı ve etkinlikte konuşmasına devam etti. Minneapolis Adli Bilimler ekipleri olay yerini incelemek üzere geldi." ifadesi kullanıldı.

Olaydan sonra konuşmasına devam eden Omar, "İşte bu çirkin adam gibi insanların anlamadığı gerçek, biz Minnesota olarak güçlüyüz ve bize ne atarlarsa atsınlar, dirençli kalacağız." dedi.

Öte yandan Omar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim. Bu küçük kışkırtıcı beni işimi yapmaktan alıkoyamaz. Zorbaların kazanmasına izin vermem. Bana destek veren inanılmaz seçmenlerime minnettarım. Minnesota güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." ifadesini kullanmıştı.

AA

