Trump: Dolar harika gidiyor, fazla değer kaybetmedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD dolarının çok fazla değer kaybettiğini düşünmediğini, doların "harika" durumda olduğunu ifade etti.

Trump, Iowa'da basın mensuplarına, ABD dolarının değerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dolardaki değer kaybına ilişkin bir soruyu cevaplayan Trump, doların fazla değer kaybettiğini düşünmediğini söyledi.

Trump, "Hayır, bence harika. Yaptığımız işlere bakın. Hayır, dolar harika gidiyor." dedi.

Çin ve Japonya'nın para birimlerini devalüe etmek istedikleri için eskiden bu ülkelerle çok mücadele ettiğini dile getiren Trump, bunun adil olmadığını, onlar paralarının değerini düşürdüğünde rekabetin zorlaştığını ifade etti.

Trump, doların kendi seviyesini bulmaya çalıştığını belirterek, bunun adil olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, "(Doları) Bir yoyo gibi aşağı veya yukarı hareket ettirebilirdim." diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları sonrası ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi, 95,6'ya kadar inerek 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Uluslararası piyasalarda avro/dolar paritesi de 1,20 seviyesine kadar çıkarak 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

"İran'a doğru yol alan bir başka donanma filosu daha var"

Trump, ABD'nin Haziran 2025'teki saldırılarıyla İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiği iddiasını yineleyerek, "Bu arada, şu anda İran'a doğru güzelce yol alan bir başka güzel donanma filosu daha var. Bakalım ne olacak." dedi.

Tahran'ın anlaşmaya varmasını umduğunu belirten Trump, "İlk seferinde anlaşma yapmalılardı. Şu an bir ülkeleri olurdu." şeklinde konuştu.

Trump, 26 Ocak'ta Axios haber platformuna verdiği demeçte, İran yakınlarında "Venezuela'ya gönderdiklerinden daha büyük bir ABD donanma gücünün" olduğunu söylemişti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da aynı gün USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubunun "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.