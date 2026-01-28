Gençlik ve aile gündemimizde olsun

45. İl Müftüleri Toplantısı’nda gençlik ve aile problemleri ana gündem maddesi oldu.Diyanet İşleri Başkan Safi Arpaguş, “Hizmetlerimiz sahada neden karşılık bulmuyor? Neden insanlara merhem olamıyoruz?” sorularını gündeme getirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, 45. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, “Hizmetlerinin Etkinliği ve Sahaya Yansıması” başlığıyla Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un katılımıyla Antalya’da başladı.

Sahada neden karşılık bulamıyoruz?

Başkan Arpaguş, toplantının “Hizmetlerin Etkinliği ve Sahaya Yansıması” başlığına ilişkin değerlendirme yaparak, “Yayınladığımız eserler, gönderdiğimiz talimatlar, şayet sahada bir karşılık bulmuyorsa bir insanın hayatına dokunmuyorsa bir yaraya merhem olmuyorsa sorunumuz var demektir. Amacımız, evrak üzerinde mükemmellik aramak değildir, gönüller üzerinde ne kadar tesir edebiliyoruz onu hedeflemekteyiz.” ifadelerini kullandı.

Gençler ve aileler tehdit altında

Arpaguş, uyuşturucu, sanal kumar, akran zorbalığı, alkol ve fuhuş gibi tehditlerin gençleri ve aile yapısını ciddî şekilde etkilediğine dikkat çekti. “Bugün gençlerimiz, modern çağın getirdiği kimlik bunalımları, inanç problemleri ve nihilizm, deizm gibi akımların kıskacındadır. Onlara yaklaşırken yargılayan değil anlayan, dışlayan değil kucaklayan, mahkum eden değil, ikna eden bir dil kullanmak mecburiyetindeyiz.” açıklamasını yaptı.

Milletimizin kalbini kazanmalıyız

Düzenlenen bu toplantıların eksikliklerin görülmesi ve safların sıklaştırılması için yapıldığını belirten Başkan Arpaguş, şunları kaydetti: “Toplumu bilinçlendirmek istiyorsan önce kalpleri kazan anlayışıyla, önce birbirimizin kalbini, sonra da milletimizin kalbini kazanmada daha fazla gayret göstermeliyiz.”

4 gün sürecek olan toplantının açılış programına, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hüseyin Hazırlar, Dr. Hafiz Osman Şahin ile Başkanlığın üst düzey yöneticileri katıldı.

“Gençlerimizin sıkıntılarını geçiştiremeyiz”

Kur’ân kurslarından gençlik merkezlerine kadar her alanda, Hz. Peygamber’in (asm) kuşatıcı üslubunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Arpaguş, “Gençlerimizin sorularını geçiştiremeyiz, onların dünyasına girmeli, dertleriyle dertlenmeli ve onlara güvenilir bir liman olduğumuzu hissettirmeliyiz: Hikmetle, güzel öğütle, en güzel yöntemlerle.” ifadelerine yer verdi..

“Helâl, haram” demek yetmiyor

Arpaguş, vatandaşlara sadece “haram” veya “helal” demenin yetersiz olduğu, bunun hikmetini ve gerekçesini duymak istediklerini söyledi. “Hikmetli ve ikna edici cevaplar sunmalı, günümüz inanç problemlerine ışık tutmalı ve dini konulardaki bilgi dezenformasyonu karşısında zamanında ve yerinde toplumu aydınlatmalıdır.” diye konuştu.