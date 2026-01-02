‘İstenmeyen kişi’ Tom Barrack

2025’te Türk diplomasisinde ABD Başkanı Donald Trump’ın etkisi net bir şekilde görüldü. Türkiye’ye atadığı Büyükelçi Tom Barrack’ın çıkışları yıl boyunca gündem oldu.

Dedeleri Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Lübnan asıllı Barrack, çok sayıda “çizgidışı” açıklama yaptı. Açıklamaların genelinde muhalefetin en çok eleştirdiği nokta, ulus devleti hedef almasıydı. Ulus devlet sisteminin Türkiye ve çevresindeki ülkelerin ticaretlerini kötü etkilediğini söyledi. Barrack, zaman zaman Türkiye adına da konuştu. Türkiye’ye gümrük vergilerini arttırmış, Türkiye’nin Suriye’ye harekâtı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Aptal olma” sözlerini içeren bir mektup yazmıştı. Bu mektubu hâlâ New York Trump Tower’daki bir barda sergilediği ifade ediliyor. Trump, Erdoğan’a açtığı bir telefonla rahip Brunson’ı serbest bıraktırdığını da sıkça dillendirerek Türk yargısının işleyişini ortaya koydu. 25 Eylül’de Beyaz Saray’da kabul ettiği Erdoğan hakkında “Hileli seçimleri herkesten iyi bilir” demesi de hafızalardaki yerini korudu. Haber Merkezi

