Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Giresun İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada hükümete erken seçim çağrısı yaptı.

İsrail’in İran’a saldırısın tepki gösteren Erbakan, “İncirlik ve Kürecik üsleri derhal kapatılmalı” dedi. Konuşmasının sonunda iktidara erken seçim çağrısı da yapan Erbakan, “Vergiler yüzde 200 arttı, faiz yüzde 55’e çıktı, akaryakıt iki buçuk katına çıktı ama enflasyon hâlâ düşmedi. Milletin dayanacak gücü kalmadı. O nedenle, 2026 yılının ilkbaharında sandığı milletin önüne getirin. Bu millet kararını versin” dedi. Giresun - Anka

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