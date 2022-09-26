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27 EYLÜL 2022 SALI - YIL: 53

İtalya’da faşizm kazandı

26 Eylül 2022, Pazartesi 21:43
İtalya’da önceki gün yapılan genel seçimleri, aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi (FdI) ve liderlik ettiği sağ ittifak kazandı.

İtalya'da seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirmeler

 

Aşırı sağcı FdI lideri Giorgia Meloni, cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini alması  halinde faşist lider Benito Mussolini’nin ardından “ülkede ilk kez aşırı sağcı bir politikacı” başbakanlık görevini üstlenecek.

İtalyanlar önceki günkü seçimde, 19. yasama döneminde parlamentonun üst kanadı Senato (200 sandalye) ve alt kanat Temsilciler Meclisinde (400 sandalye) kendilerini temsil edecek parlamenterler için oy kullandı. 50,8 milyon seçmenin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçime katılım yüzde 63,9 oldu. Bu, “İtalya’daki genel seçimler tarihindeki en düşük katılım oranı” olarak kayıtlara geçti. İçişleri Bakanlığının paylaştığı sonuçlara göre, Meloni liderliğindeki aşırı sağcı FdI, yüzde 26,2’ik oyla seçimlerden birinci parti çıktı. Ülkede en çok oyu alan ikinci parti yüzde 19,2 ile Enrico Letta liderliğindeki merkez solun çatı partisi Demokratik Parti oldu. Seçimde en yüksek üçüncü oyu da eski Başbakan Giuseppe Conte liderliğindeki 5 Yıldız Hareketi (M5S) yüzde 15,3 ile aldı. Seçimden önceki anketlerin aksine sağ ittifaktan Lig Partisinin oy oranı yüzde 8,9 oldu. Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi’nin lideri olduğu sağ ittifaktan Forza Italia (FI) da yüzde 8’lik oyla beşinci sırada yer aldı.

Meloni, “ilk aşırı sağcı” Başbakan olmaya çok yakın 

Seçimlerden sağ ittifakın zaferle çıkması ve ittifakın daha önce kendi içinde en çok oy alanın başbakanı belirlemesi konusunda anlaşması sebebiyle gözler Meloni’ye çevrildi. Meloni’nin sağ ittifakın başbakan adayı olarak kendisini açıklaması bekleniyor. FdI liderinin, cumhurbaşkanından hükümeti kurma görevini alması sonrasında başbakan olmasıyla “İtalya tarihinde ilk kez bir kadın” bu göreve gelmiş olacak. Ayrıca Meloni’nin başbakanlık koltuğuna oturması halinde faşist lider Benito Mussolini’nin ardından “ülkede ilk kez aşırı sağcı bir politikacı” başbakanlık görevini üstlenecek.

AA

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