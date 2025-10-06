"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

"Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli"

06 Ekim 2025, Pazartesi 14:26
Özgürlük Filosu Koalisyonunun Kanadalı üyesi aktivist Devoney Ellis, Ottawa hükümetinin, İsrail soykırımını önlemek için sorumluluk almadığını belirterek, "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli ve kuşatmayı kırmalıyız." dedi.

Akdeniz'deki seyrine devam eden, 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor.

Filonun basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre gemiler, Gazze'ye 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sulardaki filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" nitelenen alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Vicdan (Conscience)" gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Kanadalı aktivist Devoney Ellis, ilk planlamaya göre İsrail ordusunun saldırısında ölen 5 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in ismi verilen gemide olması gerektiğini söyledi.

Planlamanın değiştiğini, "Vicdan" gemisine katıldığını anlatan Ellis, geriden gelen filo unsurlarının kendilerine yetişmesi için bir süre mola verdiklerini, Gazze sahil şeridine doğru yollarına devam ettiklerini belirtti.

Ellis, İsrail'in Filistinli gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alarak öldürdüğüne dikkati çekerek, gemiye verilen "vicdan" isminin, İsrail'in ablukasını kırmak ve soykırımı sona erdirmek için yelken açan sağlık çalışanları ile gazetecileri temsil ettiğini söyledi.

Filoya katılmasına ilişkin, "Buradayım çünkü hükümetlerimiz suç ortağı." değerlendirmesinde bulunan Ellis, şunları dile getirdi:

"Kanada, vatandaşlarının uluslararası ve Kanada yasaları uyarınca iki yönlü silah ambargosu ve yaptırımlar uygulamak için iki yıldır sürdürdüğü kitlesel seferberliğe rağmen İsrail'e silah satmaya devam ederek soykırımına ortak oldu. Kanada, soykırımı önlemek için gereken her şeyi yapma sorumluluğuna sahip."

Ellis, Ottawa hükümetinin İsrail’in işlediği soykırıma karşı herhangi bir adım atmadığını ifade ederek, Kanada vatandaşları olarak bunu önlemek amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapma sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Filistin halkından baskılara rağmen dirençli olmaları ve yelken açmaya devam etmeleri gerektiğini öğrendiklerini belirten Ellis, "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli ve kuşatmayı kırmalıyız." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul ve çevre iller için kuvvetli sağanak uyarısı

    Dün hükümeti kurdu bugün istifa etti

    Everest Dağı'nda mahsur kalan yüzlerce kişiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

    '10 Ekim'de Gazze'ye ulaşmayı hedefliyoruz'

    Mossad'a casusluk soruşturmasında 2 zanlıya tutuklama talebi

    Ankara-Mamak'ta yük asansörü ikiye ayrıldı: 12. kattan düşen 2 işçi öldü

    Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur iskeleye çarptı

    "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli"

    Gazze'de 2 yılda 20 bini aşkın çocuk İsrail tarafından katledildi

    Türkiye betonlaşmada Avrupa birincisi

    İstanbul Altın Rafinerisi AŞ'ye yönelik soruşturma: Gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 21'i yakalandı

    Trafik cezalarında artış yolda

    Yağışlar barajları doldurmadı - Son 52 yılın en kurak dönemi yaşanıyor

    İslâm Yaşar, Uşak'ta kitaplarını imzaladı

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor

    Sanal kumar salgına dönüştü

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Yeni Asya’dan Demokrat Parti’ye ziyaret - “Türkiye’nin ihtiyacı: Hukuk, hürriyet ve ortak akıl"
    Genel

    "Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?"
    Genel

    Sanal kumar salgına dönüştü
    Genel

    Yurt genelinde yağışlı ve serin hava kapıda
    Genel

    Trump'tan Hamas hakkında açıklama
    Genel

    Akran zorbalığı çocuklarımızın geleceğini tehdit ediyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Cezaevlerinin kapasitesi aşıldı
    Genel

    İsrail’i protestolar sürüyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.