Özgürlük Filosu Koalisyonunun Kanadalı üyesi aktivist Devoney Ellis, Ottawa hükümetinin, İsrail soykırımını önlemek için sorumluluk almadığını belirterek, "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli ve kuşatmayı kırmalıyız." dedi.

Akdeniz'deki seyrine devam eden, 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor.

Filonun basın grubundan yapılan bilgilendirmeye göre gemiler, Gazze'ye 238 deniz mili (440 kilometre) uzaklıkta bulunuyor.

Uluslararası sulardaki filonun, yakında İsrail ordusunun müdahalesi açısından "orta riskli" nitelenen alana girmesi öngörülüyor.

Filodaki "Vicdan (Conscience)" gemisinde Gazze'ye ulaşmaya çalışan Kanadalı aktivist Devoney Ellis, ilk planlamaya göre İsrail ordusunun saldırısında ölen 5 yaşındaki Filistinli Hind Receb'in ismi verilen gemide olması gerektiğini söyledi.

Planlamanın değiştiğini, "Vicdan" gemisine katıldığını anlatan Ellis, geriden gelen filo unsurlarının kendilerine yetişmesi için bir süre mola verdiklerini, Gazze sahil şeridine doğru yollarına devam ettiklerini belirtti.

Ellis, İsrail'in Filistinli gazetecileri ve sağlık çalışanlarını hedef alarak öldürdüğüne dikkati çekerek, gemiye verilen "vicdan" isminin, İsrail'in ablukasını kırmak ve soykırımı sona erdirmek için yelken açan sağlık çalışanları ile gazetecileri temsil ettiğini söyledi.

Filoya katılmasına ilişkin, "Buradayım çünkü hükümetlerimiz suç ortağı." değerlendirmesinde bulunan Ellis, şunları dile getirdi:

"Kanada, vatandaşlarının uluslararası ve Kanada yasaları uyarınca iki yönlü silah ambargosu ve yaptırımlar uygulamak için iki yıldır sürdürdüğü kitlesel seferberliğe rağmen İsrail'e silah satmaya devam ederek soykırımına ortak oldu. Kanada, soykırımı önlemek için gereken her şeyi yapma sorumluluğuna sahip."

Ellis, Ottawa hükümetinin İsrail’in işlediği soykırıma karşı herhangi bir adım atmadığını ifade ederek, Kanada vatandaşları olarak bunu önlemek amacıyla ellerinden gelen her şeyi yapma sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Filistin halkından baskılara rağmen dirençli olmaları ve yelken açmaya devam etmeleri gerektiğini öğrendiklerini belirten Ellis, "Yelken açmaya devam edeceğiz çünkü soykırım sona ermeli ve kuşatmayı kırmalıyız." dedi.